Geld : Das zahlen Autofahrer für den Liter Benzin und Diesel in Luxemburg und Deutschland

Update Luxemburg/Trier Autofahrer brauchen in diesen Tagen starke Nerven - die Benzinpreise sind durch die Decke gegangen. Nach dem kurzfristigen Preisschock an Luxemburger Tankstellen sind dort die Preise zwischenzeitlich gesunken - und nun steigen sie wieder. Die aktuellen Preise.

Autofahrer in der Region erleben beim Tanken derzeit eine wahre Achterbahnfahrt der Spritpreise: Kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges zogen die Preise an den Tankstellen in der Region, wie in Luxemburg mehrfach hintereinander stark an.

Dann kam etwas Entspannung auf, vor allem in Luxemburg. In Deutschland dagegen verharrte der Preis auf dem hohen Niveau und sank nur leicht.

Zeitweise konnte man im Nachbarland bis zu 70 Cent pro Liter Kraftstoff sparen. Doch die Ersparnis schwankt.

Die aktuellen Benzinpreise in Luxemburg

In Luxemburg stehen die Benzinpreise pro Liter seit Samstag (26.3.) bei

Super 95: 1,754 Euro (davor 1,727 Euro)

Super 98: 1,865 Euro (davor 1,826 Euro)

Diesel: 1,945 Euro (davor 1,88 Euro)

Die Höchstpreise für Kraftstoffe sind in Luxemburg staatlich reguliert. Die jeweils aktuellen Preise für Mineralölerzeugnisse im Großherzogtum finden Sie hier.

Benzinpreis-Vergleich in Trier, Saarburg, Bitburg, Wittlich und Daun

Auf der deutschen Seite der Grenze schwanken die Benzinpreise, sind aber weiterhin deutlich höher als in Luxemburg. Im Vergleich zum ersten großen Preisschock Anfang Februar ist die Differenz von einer Seite der Grenze zur anderen deutlich.

Der ADAC ermöglicht mit seinem Online-Angebot einen Vergleich der aktuellen Kraftstoffpreise quer durch ganz Deutschland. Wir zeigen die günstigsten Preise, die in mehreren Städten der Region Trier am Montagvormittag (28. März) zu finden waren.

Benzinpreise in Trier

Super: 2,249 Euro

Super E10: 2,189 Euro

Diesel: 2,249 Euro

Benzinpreise in Saarburg

Super: 2,249 Euro

Super E10: 2,189 Euro

Diesel: 2,249 Euro

Benzinpreise in Bitburg

Super: 2,059 Euro

Super E10: 1,999 Euro

Diesel: 2,099 Euro

Benzinpreise in Wittlich

Super: 2,009 Euro

Super E10: 2.059 Euro

Diesel: 2,119 Euro

Benzinpreise in Daun

Super: 2,059 Euro

Super E10: 1,999 Euro

Diesel: 2,099 Euro

Rechnen wichtig: Auch bei Diesel teils noch Ersparnis beim Tanken bei den aktuellen Benzinpreisen in Luxemburg

Der Vergleich zeigt deutlich, dass die Spritpreise auf der deutschen Seite weiterhin sehr unterschiedlich sind. Teils reicht schon eine Fahrt in den nächsten Ort, um deutlich günstiger zu tanken. Je nachdem, wo man üblicherweise tankt, kann man in Luxemburg noch sparen, aber es ist wichtig zu rechnen.

Ein Rechenbeispiel verdeutlicht den Unterschied. Wer in Luxemburg 50 Euro auf den Tresen legt, bekommt (Stand Montag 28.3.) 25,7 Liter Diesel in den Tank. In Trier waren es maximal 22,2 Liter – an manchen Tankstellen auch noch weniger.

Allerdings kann in Deutschland der Benzinpreis immer wieder sinken und steigen. Hier wird er von den großen Mineralölfirmen und nicht vom Staat festgelegt.

Luxemburg: Sind Reservekanister erlaubt?

Nun könnte man als deutscher Autofahrer auf die Idee kommen, mit einem Reservekanister zusätzliches Benzin über die Grenze mitzunehmen. In Deutschland dürfen schließlich bis zu 60 Liter in einem dafür zugelassenen Kanister mitgeführt werden. Allerdings rät der ADAC Autofahrer, aus Sicherheitsgründen nicht mehr als zehn Liter als eigentliche Reserve mitzuführen.

In Luxemburg sieht die Sache ganz anders aus. Dort ist es gemäß einer Verordnung von 2003 für Autofahrer grundsätzlich untersagt, Kraftstoff als Reserve im Kanister mitzuführen. Ausnahmen gelten aber für den Transport von Benzin für Motoren von nicht für öffentliche Straßen zugelassenen Geräten/Fahrzeugen.