Kaum im Rampenlicht Alexandra von Luxemburg: Eine stille Kraft in der großherzoglichen Familie

Im Dezember 2022 gab der großherzogliche Hof die Verlobung von Prinzessin Alexandra mit dem Franzosen Nicolas Bagory bekannt. Nicolas, geboren am 11. November 1988, ist ein gebildeter Intellektueller, der klassische Literatur und Politikwissenschaften studiert hat und sich in sozialen und kulturellen Projekten engagiert. Die standesamtliche Hochzeit fand am 22. April 2023 im Rathaus von Luxemburg-Stadt statt, gefolgt von einer kirchlichen Trauung am 29. April 2023 in der Kirche Saint Trophyme in Bormes-les-Mimosas, einer malerischen Ortschaft in Südfrankreich.