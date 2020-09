Adel : Der kleine Prinz im Mittelpunkt

Clerf Familienfest im Hause der Dynastie Nassau Weilburg: Der vier Monate alte Prinz Charles, künftige Thronfolger Luxemburgs, ist in der Abteikirche von Clerf im Norden Luxemburgs getauft worden.

So zahlreich und vollständig sieht man die großherzogliche Familie Luxemburgs gerade aktuell in Corona-Zeiten selten. Doch bei der Taufe des künftigen Thronfolgers Luxemburgs sieht das anders aus: Immerhin macht selbst der engste Familienkreis plus Kirchenhonorationen etwa drei Dutzend Gäste aus. Da wird auch nichts draus, dass der Luxemburger Hof das familiäre Großereignis eigentlich geheim halten will. Am Ende gab es dann doch einige versprengte Adels-Fans, die sich am Abteihof einfinden.