Kirche : Leo Wagener wird neuer Weihbischof in Luxemburg

Luxemburg () Ein großes Aufgebot kirchlicher Würdenträger wird es an diesem Sonntag, 29. September, ab 15 Uhr, in der Luxemburger Kathedrale Notre Dame geben. Denn dann wird der bisherige Generalvikar Leo Wagener (57) zum neuen Weihbischof des Großherzogtums geweiht.

Leo Wagener, 1962 in Ettelbrück geboren und 1988 zum Priester geweiht, war seit Anfang 2015 Generalvikar in Luxemburg. In diesem Amt brachte er die Reformen zur Entflechtung von Kirche und Staat zu Ende, die von der Regierung in der vergangenen Legislaturperiode angegangen worden sind. Das bedeutet, dass der Luxemburger Staat in Zukunft weniger Geld für Gehälter und Instandhaltung der kirchlichen Gebäude beisteuern wird.