Gleichstellung im Großherzogtum Frauenanteil in Luxemburgs Verwaltungsräten steigt – aber nicht genug

Der Anteil von Frauen in Luxemburger Verwaltungsräten ist in den vergangenen Jahren zwar gestiegen, aber nicht so weit, dass die Gremien paritätisch besetzt sind. Das geht aus der aktuellen Geschlechterstatistik für Entscheidungsgremien hervor, welche die Ministerien für Wirtschaft und für Geschlechtergleichstellung und ­Diversität vorgelegt haben.