Erst 2021 wieder am Echternacher See : Auch e-Lake-Festival fällt wegen Corona-Krise in diesem Jahr aus

Foto: TV/Mandy Radics

Echternach Nachdem in den vergangenen Tagen bereits viele Großveranstaltungen wegen der Corona-Krise abgesagt worden sind, ist auch das Festival e-Lake in Luxemburg in diesem Jahr dem Virus zum Opfer gefallen. Die Organisatoren vertrösten die Fans auf das kommende Jahr.



Nach Absprache mit dem Team des Events „Picadilly“ in Stadtbredimus sei man „gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass ein großes Menschenaufkommen dieser Art in Zeiten des Corona-Virus unverantwortlich wäre“ und müsse das dreitägige Festival am Echternacher See am zweiten August-Wochenende absagen, schreiben die e-Lake-Organisatoren in einer Mitteilung am Freitagmorgen.