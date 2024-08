Am 26. August 1346 Johann von Luxemburg: Als der blinde Ritter in die Schlacht zog – und den Tod fand

Der böhmische König fordert seine Begleiter auf, ihn ins Schlachtgetümmel zu führen. Diese binden ihre Pferde aneinander und reiten los, wie es Jean Froissant, Chronist des Hundertjährigen Krieges niedergeschrieben hat. Den Tod Johanns beschreibt er in seinem Werk so: „Der König war so weit vorn, dass er mit seinem Schwert einen Schlag versetzte, ja, mehr als vier, und kämpfte tapfer, und so taten es auch seine Leute; und sie wagten sich so weit vor, dass sie dort alle erschlagen wurden, und am nächsten Tag fand man sie auf dem Platz um den König, und alle ihre Pferde aneinander gebunden.“ Später soll der Prince of Wales seinen Leichnam auf dem Schlachtfeld entdeckt und dessen Zierhelmaufsatz an sich genommen haben, zudem habe er Johanns Wahlspruch „Ich dien“ adaptiert.