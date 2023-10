Regierungschef Bettel peilt dritte Amtszeit an Ausgang ungewiss: Luxemburg-Wahl verspricht Spannung

Bei der Parlamentswahl in Luxemburg an diesem Sonntag könnten die politischen Karten neu gemischt werden. Denn vieles scheint möglich. Die Entscheidung, ob der seit fast zehn Jahren regierende liberale Premierminister Xavier Bettel noch einmal die Geschicke des Großherzogtums lenken wird, dürfte - Umfragen zufolge - sehr knapp ausfallen. Darüber hinaus sieht es so aus, als könnten sich etliche der größeren Parteien verschiedene Bündnisse zumindest vorstellen.