Kurioser Unfall : Zug zerschmettert Auto in Luxemburg - Fahrerin reagiert gerade noch rechtzeitig (Fotos/Video)

Bartringen/Luxemburg Plötzlich findet sich eine Autofahrerin auf der falschen Seite der Bahnschranken wieder. Der Zug konnte nicht mehr anhalten, bevor er in das Auto krachte.

Eine Autofahrerin ist am Montag kurz vor 14 Uhr zwischen den beiden Schranken des Bahnübergangs in Bartringen stecken geblieben – kurz darauf erfasste ein herannahender Zug das Auto und schleuderte es mehrere Meter weg. Die Fahrerin konnte noch rechtzeitig aus dem Wagen aussteigen und sich in Sicherheit bringen.

Kollision in Bartringen löst Zugausfälle aus

„Aufgrund der Nichtbeachtung der Verkehrsregeln am Bahnübergang in Bartringen durch eine Fahrerin wurde der Zugverkehr zwischen Luxemburg und Kleinbettingen unterbrochen“, schrieb die CFL am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung. Die Störung in Bartringen-Strassen war um 15.10 Uhr vorbei. Die Züge wurden nach und nach wieder in Betrieb genommen – einige Verspätungen oder Ausfälle traten aber noch auf.