Tanken im Großherzogtum : „Super 98“: Benzinpreis in Luxemburg war noch nie so hoch

„Super 98“: Benzinpreis in Luxemburg war noch nie so hoch

Luxemburg Benzin der Sorte „Super 98“ wird ab Mitternacht in Luxemburg teurer. Der Preis wird das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 2012 übersteigen.

Am Donnerstag um Mitternacht wird der Maximalpreis für Benzin in Luxemburg ein neues Hoch erreichen. Das berichtet l’Essentiel. Demnach darf der Kraftstoff „Super 98“ an Säulen im deutschen Nachbarland dann höchstens 1,515 Euro je Liter kosten. Nach l’Essentiel-Angaben teilte dies das luxemburgische Energieministerium mit. Damit wird der Literpreis um 3,3 Cent erhöht.