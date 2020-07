Coronavirus : Bereits mehr als 13 000 Corona-Tests am Flughafen Luxemburg

Am Flughafen Luxemburg haben sich bereits rund 13 500 Flugreisende auf das Coronavirus testen lassen. Wie viele Ergebnisse davon positiv sind.

Bei den Tests seien insgesamt 92 Personen mit einer Covid-19-Infektion entdeckt worden, sagte die Sprecherin des luxemburgischen Gesundheitsministeriums am Freitag. In der vergangenen Woche habe es 31 neue Fälle gegeben. Die Tests am Flughafen Luxemburg, die seit Ende Mai angeboten würden, seien freiwillig und kostenlos. Das Testzentrum werde vor allem von Reiserückkehrern genutzt.

„Wir merken, dass deren Bereitschaft, sich testen zu lassen, in den Ferien steigt“, sagte die Sprecherin. Man gehe davon aus, dass sich derzeit 15 Prozent der ankommenden Passagiere testen ließen. Um Flugreisende bei ihrer Ankunft für Tests zu sensibilisieren, gebe es seit zwei Wochen einen Stand am Airport, an dem Studenten Flyer verteilten. Die Flugreisenden könnten sich mit einem Voucher auch in einem der Zentren in Luxemburg testen lassen.