Konzert : Berliner DJ präsentiert sein neues Album in der Rockhal

Foto: Ben Wolf

Esch-sur-Alzette (red) Nach einer Auszeit startete Fritz Kalkbrenner Ende 2018 sein eigenes Label Nasua Music. Der Berliner DJ und Sänger begann mit einem neuen Kreativteam die Produktion frischer Musik. Am Donnerstag, 27. Februar, 21.30 Uhr, ist er in der Rockhal in Esch-sur-Alzette/Luxemburg zu Gast.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red