Cactus Luxemburgische Supermarktkette scheint mit Gewinnspielen zu werben – aber die Accounts sind Fake

Mit Slogans wie „Heute vergibt Team @Cactus 500€ Gutscheine an die ersten 250 Personen, die eine andere Nummer als die [803] kennen“ wirbt der Fake-Facebook-Account „Cactus Lëtzebuerg“ und versucht so, Nutzer in die Falle zu locken. Der betrügerische Account unterscheidet sich dabei lediglich durch einen Punkt am Ende des Profilnamens vom Original.