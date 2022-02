Luxemburg : Bettel zieht nach Plagiats-Prüfung Diplomarbeit zurück

Luxemburg Der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel hat nach einer Plagiats-Prüfung durch die Universität Nancy (Frankreich) seine vor 22 Jahren eingereichte Diplomarbeit zurückgezogen.

Dies teilte Bettel am Dienstag in einer Erklärung mit. Zugleich betonte er, die Universität sei zum Ergebnis gekommen, dass er sein Diplom behalten dürfe, sofern er „fehlende Textverweise“ nachliefere. Der 48-Jährige hatte in Nancy öffentliches Recht und Politikwissenschaft studiert. Von der Hochschule gab es zunächst keine Erklärung.