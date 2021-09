Luxemburg : Luxemburg in Zahlen: Statistikamt zeigt, wie sich das Land verändert

Luxemburg Wenn das Luxemburger Statistikamt Statec in jedem Jahr seine aktuellen Daten zum Großherzogtum vorlegt, dann ist das einerseits ein riesiges Zahlenwerk. Andererseits zeigen sich dort aber auch Entwicklungen ab, die zum Verständnis für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamik Luxemburgs beitragen.

Beispiel Arbeitsmarkt: Auch auf dem luxemburgischen Arbeitsmarkt ging es in den vergangenen Jahren steil bergauf: So ist die Beschäftigung im Inland von 264 000 Beschäftigten im Jahr 2000 auf 474 300 im Jahr 2020 gestiegen. Das Wachstum zwingt Unternehmen dazu, Arbeitskräfte in Nachbarländern zu finden. So ist die Zahl der Grenzgänger von 88 100 im Jahr 2000 auf inzwischen 210 400 im Januar 2020 angewachsen. Ein beeindruckendes Wachstum von 138,8 Prozent innerhalb von zwei Jahrzehnten.