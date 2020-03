Gesundheit : Coronavirus: Luxemburg testet auch Grenzgänger

Luxemburg (tgbl) Das Nationale Gesundheitslabor testet derzeit bei Verdacht auf die Krankheit Covid-19 – allerdings nur, wenn auch entsprechende Symptome vorliegen, berichtet das „Tageblatt“. Luxemburg hat bisher zwar nur zwei nachgewiesene Fälle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus (Stand 6. März), aber auch hierzulande will man die Ausbreitung möglichst stark eindämmen.

Durchgeführt werden die Tests vom Nationalen Gesundheitslabor („Laboratoire national de santé“, LNS) in Düdelingen. Auf Anfrage des „Tageblatt“ erklärt die Leitung des LNS, dass etwa 100 Tests pro Tag gemacht werden können, wobei ein einzelner etwa vier bis fünf Stunden dauert. Derzeit werden die Tests zweimal täglich während der Woche durchgeführt – in zwei Serien, einmal am Tagesanfang, einmal am Tagesende. „Wird eine Probe am Abend genommen, wird sie mit der nächsten Morgenserie getestet; wird eine Probe am Morgen genommen, wird sie mit der Nachmittagsserie getestet und das Ergebnis ist am selben Tag verfügbar“, heißt es aus dem LNS. An Wochenenden werden die Tests nur einmal täglich durchgeführt.