50 Kilometer : Britischer Youtuber durchquert Luxemburg auf rosa Kinderfahrrad

Luxemburg Der britische Youtuber Max Fosh hat das Großherzogtum auf einem Fahrrad durchquert – allerdings handelte es sich dabei um einen kleinen Drahtesel für Kinder. Die Herausforderung war schlussendlich schwerer als erwartet.

So einfach präsentiert sich die Aufgabe dann doch nicht. So hat sich der Brite einen der kältesten Tage des Jahres für seine Herausforderung herausgesucht. Außerdem scheint er sich nicht bewusst zu sein, wie lange so eine Fahrradreise tatsächlich dauert.