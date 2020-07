Luxemburg : Büchermarkt lockt Leseratten mit breitem Angebot

Esch-sur-Alzette Ein Büchermarkt öffnet ab sofort in der Alzettestraße in Esch seine Pforten. Zwei Monate lang können Bücherliebhaber dort in einem Fundus aus rund 12 000 Büchern in fünf verschiedenen Sprachen nach der passenden Lektüre suchen.

Die Bücher sind teils gebraucht, teils originalverpackt, die Genres sind breitgefächert. Auch Kinder- und Jugendbücher sind hier zu finden. Außerdem findet sich in den Räumen ein kleiner Kunstmarkt mit Gemälden, Skulpturen und vielem mehr.