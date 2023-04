Luxemburg-Stadt/Huy Bürgeranhörung zu grenznahen Atomreaktoren

Belgien verfügt in den zwei Kernkraftwerken über insgesamt sieben Reaktoren – zwei wurden allerdings in den vergangenen Monaten vom Netz genommen. Schon im Februar hatte die belgische Regierung eine Prüfung in Auftrag gegeben, ob die drei ältesten Atomreaktoren des Landes zwei weitere bis 2027 betrieben werden können. Damit sollte die Wartungszeit der anderen Reaktoren überbrückt werden. In Deutschland sorgen die belgischen Atommeiler aus den 1970er und 80er Jahren immer wieder für Diskussionen. So wurden bei Reaktoren im Nachbarland mehrfach Mängel festgestellt, etwa marode Betonteile. Die Stadt Aachen und die Bundesregierung haben deswegen in der Vergangenheit wiederholt gefordert, die AKW stillzulegen.