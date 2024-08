Ermittlungen in Luxemburg Caritas-Betrug: Mehr Details werden bekannt, aber Fragezeichen werden größer

Auch die jüngsten Recherchen von Reporter.lu nähren Zweifel: Das Online-Magazin berichtet, dass alles am 7. Februar 2024 begonnen habe, als die Finanzdirektorin der Stiftung Caritas Luxemburg ominöse Anweisungen von einer bis dahin nicht bekannten „@gmail.com“-Adresse, die sich als Caritas-Generaldirektor Marc Crochet ausgab, erhielt. Darin hieß es, im Original auf Französisch formuliert: „Ich beschäftige mich derzeit mit einer wichtigen Finanztransaktion. Diese Akte muss bis zur offiziellen Ankündigung am Mittwoch, dem 21. Februar, streng vertraulich behandelt werden. Es ist wichtig, dass Sie zu diesem Zeitpunkt weder persönlich noch telefonisch irgendwelche Anspielungen auf diese Angelegenheit machen.“ So zitiert Reporter.lu den vermeintlichen Caritas-Chef, der zudem angeblich nach dem Anwalt einer Pariser Kanzlei fragte, der zwar in der Pariser Anwaltskammer eingetragen sei, dessen Kontaktdaten sich aber als Fantasie erwiesen. Seitdem seien die Konten der Caritas-Stiftung innerhalb weniger Monate leergeräumt worden.