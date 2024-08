Staatsanwalt ermittelt Wurde die Luxemburger Caritas mit der Chef-Masche betrogen?

Die Caritas hat am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass das eingesetzte Krisenkomitee eine interne Umstrukturierung vornehmen wird, um die Aktivitäten der Caritas auch während der internen Untersuchung weiterhin fortführen zu können. Demnach soll eine neue Entität für die nationalen Aktivitäten und eine neue Entität für die internationale Entwicklungshilfe gegründet werden. In den kommenden Tagen will die Caritas weitere Details dazu bekannt geben.