Probelauf für Warnsystem Alarm per Handy: Unangekündigter Test in Teilen von Luxemburg

Wie das Presseamt der luxemburgischen Regierung am Dienstag mitteilte, wurde der Test gegen 11 Uhr ausgelöst. Wer auf dem Gebiet der Gemeinden Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Reisdorf und Rosport-Mompach an einer Mobilfunkbasisstation in diesem Bereich eingebucht war, sollte eine Testwarnung mit der Nachricht „LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/ LU-ALERT“ erhalten haben.