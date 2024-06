Mitten in der Stadt Gratis-Konzerte zum Luxemburger Nationalfeiertag – Diese Top-Acts treten auf

Gleich zwei internationale Top-Acts treten an zwei Tagen hintereinander in Luxemburg auf – und das bei Gratis-Konzerten. Denn anlässlich des luxemburgischen Nationalfeiertags am 23. Juni gibt es an dem Datum selbst und am Vortag wie jedes Jahr ein großes Open-Air-Event unter dem Namen City Sounds. Es findet auf dem Glacis in der Nähe des Kirchbergs statt. Veranstalter ist die Stadt Luxemburg.