Deutsche im Großherzogtum Claire von Luxemburg: Eine Prinzessin zwischen Wissenschaft und Familie

Ihre Leidenschaft für ethische Fragen führte sie 2009 zu einem Master in Bioethik an der Universität Regina Apostolorum in Rom, den sie mit summa cum laude abschloss. Ihre Dissertation über die ethischen Aspekte der Zustimmung zu Organspenden verteidigte sie erfolgreich. Während dieser Zeit arbeitete sie als Gastwissenschaftlerin am Kennedy Institute of Ethics in Washington D. C., was ihre akademische Reputation weiter stärkte.