Pandemie : Luxemburg impft jetzt auch Jüngere mit AstraZeneca

Luxemburg In Luxemburg können sich ab sofort auch 30 bis 55-Jährige für vorzeitige Corona-Impfungen mit AstraZeneca melden. Wer zuerst kommt, soll auch zuerst geimpft werden. Die Hintergründe.

Während in Deutschland der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca nur an Personen über 60 verimpft werden soll, bietet Luxemburg das Vakzin auch Jüngeren an. Ab sofort können sich 30 bis 55-Jährige freiwillig für Impfungen mit dem Impfstoff registrieren. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA habe diese freiwilligen Impfungen in dieser Altersgruppe empfohlen, sagte Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel bei einer Pressekonferenz in Luxemburg.