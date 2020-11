Für Grenzgänger : Digitale Einreiseanmeldung für Reisen nach Deutschland - Ausnahmen für Luxemburg

Luxemburg/Trier Ab dem 8. November müssen sich Besucher vor ihrer Einreise nach Deutschland elektronisch registrieren, wenn sie sich in den letzten zehn Tagen in Luxemburg, oder anderen Risikogebieten aufgehalten haben. Für Grenzgänger gibt es Ausnahmen.

- Personen, die nur zur Durchreise in die Bundesrepublik Deutschland einreisen;

- Personen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs weniger als 24 Stunden in Luxemburg aufgehalten haben;

- Personen, die für bis zu 24 Stunden in die Bundesrepublik Deutschland einreisen;

- oder Personen, die beruflich bedingt in die Bundesrepublik Deutschland einreisen, um grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter auf der Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug zu transportieren.