Corona-Lockerungen : Luxemburgs Kulturstätten öffnen ab Montag unter klaren Auflagen

Foto: TV/Mandy Radics

Leben kehrt am Montag wieder in Luxemburgs Kulturhäuser ein – zumindest, wenn es nach der Regierung geht. Falls das Parlament den neuen Covid-19-Gesetzen zustimmt, öffnen am 11. Januar Theater, Kinos, Museen und Bibliotheken in Luxemburg wieder ihre Türen und ein ganzer Sektor erwacht aus dem Winterschlaf. Vorerst.

Von Tageblatt/MRA

Im wilden Reigen der Pressekonferenzen, die Luxemburgs Regierung in ihrer Corona-Kommunikationskampagne veranstaltet hat, taucht der Name Sam Tanson bislang nur selten auf. Die Kulturministerin hatte Anfang des Sommers nach dem Lockdown die Maßnahmen für den Neustart des Kultursektors verkündet und war dann von der Bildfläche verschwunden. Trotzdem war das Ministerium unter grüner Leitung alles andere als untätig. Beim Pressebriefing am Donnerstag zog Tanson Bilanz und kündigte im gleichen Atemzug die kommenden Maßnahmen für den oft etwas stiefmütterlich behandelten Sektor an.

Die Schließung von Kinos und Theatern hatte über die Szene hinaus Wellen geschlagen – bislang wurde international keine Infektion in einem solchen Saal festgestellt. In Japan, immerhin das G7-Land mit der niedrigsten Infektions- und Todesrate, sind Kinos über das ganze Jahr hinweg offen geblieben. „Lichtspielhäuser sind sicher, selbst wenn die Zuschauer Popcorn und Hot Dogs essen“, sagte der zuständige Minister Nishimura Yasutoshi kürzlich gegenüber dem Wochenmagazin The Economist. Diese Erkenntnis scheint sich in Luxemburg auch durchzusetzen. „Wir haben die Umstände in den Kinos und Theatern einer Neubewertung unterzogen“, erklärte Tanson am Donnerstag – und gab damit zumindest indirekt die voreilige Schließung im November zu.

Am Montag sollen nun alle Kulturhäuser wieder öffnen – unter entsprechenden Auflagen, versteht sich. Für Museen, Galerien und Bibliotheken gilt, wie im Einkaufszentrum, die Begrenzung von einem Besucher pro zehn Quadratmeter. Führungen sind für bis zu zehn Personen möglich, allerdings mit einem Abstand von zwei Metern zwischen jenen Menschen, die nicht in einem Haushalt leben. In Theatern und Kinos gilt das Gleiche: mindestens zwei Meter Abstand zwischen den sitzenden Gästen aus unterschiedlichen Haushalten. Der Mund-Nasen-Schutz ist ohnehin in jedem Fall obligatorisch, eine Bewirtung der Gäste ist untersagt. Popcorn und Crémant sind demnach weiterhin von der Speisekarte gestrichen – egal, was die Japaner dazu sagen.

„Digital kann live niemals ersetzen“

Im Sektor sorgen die Öffnungen für Erleichterung. „Trotzdem blickt man auch mit gemischten Gefühlen auf die Situation“, erklärt Ian De Toffoli auf Nachfrage des Tageblatt. Sein Stück „Terres arides“ soll am 21. Januar im Théâtre du Centaure Premiere feiern – mit den geltenden Maßnahmen dürften dann sechs Zuschauer in den Saal. „Es gibt glücklicherweise eine große Solidarität zwischen den kleinen und großen Bühnen des Landes – uns bietet für die Premiere nun der Kinneksbond in Mamer Unterschlupf.“ Damit dürfen etwa 70 Personen bei der Aufführung anwesend sein. De Toffoli sagt, er sei glücklich, dass die Absurdität ein Ende finde und die Politik den wissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung trage, trotzdem sei man weit entfernt von einer Normalität im Kultursektor. „Professionelles, internationales Publikum – etwa Intendanten aus dem Ausland – oder gar mit einem Stück auf Tour gehen wird wohl noch lange Zeit nicht möglich sein.“

Dass die Normalität noch auf sich warten lässt, das weiß auch Tanson. Die Ministerin begrüßte anlässlich der Pressekonferenz ausdrücklich die Kreativität, welche die Szene während der Pandemie an den Tag gelegt hat, um ihr Schaffen dem Publikum online zugänglich zu machen, „auch wenn es anfangs etwas Bastelarbeit war“. Sie unterstreicht jedoch auch in Hinblick auf eine Etablierung von Streaming-Formaten ausdrücklich, dass dem direkten Erleben von Kultur immer der Vorzug gilt. „Digital kann live niemals ersetzen.“ Professionelle Kulturschaffende können sich jedoch im Rahmen des Programms „Neistart Lëtzebuerg CULTURE“ weiterhin für finanzielle Unterstützung an das Kulturministerium wenden. Die vereinfachten Bedingungen zum Beziehen finanzieller Unterstützung für unabhängige Künstler und für „intermittents du spectacle“ gelten vorläufig bis zum 28. Februar.

Während im professionellen Bereich die Finanzierung weiterläuft und Proben wie Aufführungen wieder möglich sind, gucken Amateure weiterhin in die Röhre – für Dorftheatervereine, Fanfaren oder Chöre sieht es weiterhin düster aus. Hier gilt noch immer: Bei Ansammlungen mit mehr als vier Personen bedarf es eines Mund-Nasen-Schutzes und zwei Metern Distanz, ab Gruppen von elf Leuten müssen die Anwesenden zudem sitzen. „Saxofon spielen kann man so nicht“, stellt Tanson nicht ohne Bitterkeit fest. Sie habe allerdings bereits von Chören gehört, welche ihre Proben mit Masken absolvieren.

Bilanz und Aussicht

Die Ministerin nutzte die Pressekonferenz auch, um eine vorläufige Bilanz der Kulturförderung während der Pandemie zu ziehen: Insgesamt sah das Programm „Neistart Lëtzebuerg CULTURE“ ein Volumen von fünf Millionen Euro vor, welches offenkundig längst noch nicht ausgeschöpft ist. Knapp 1,5 Millionen wurden bislang an Entschädigungen für ausgefallene Veranstaltungen ausgezahlt, fast 600.000 Euro wurden zur Förderung von Residenzen, der Bestellung von Kompositionen und Theaterstücken und zum Einkauf von Kunstwerken ausgegeben, um den Künstlern direkt unter die Arme zu greifen. Neue Formate und Forschungsunterfangen wurden mit knapp über 70.000 Euro gefördert. Insgesamt 35 Anträge von Kulturzentren und regionalen Museen, sei es zur Aufwertung oder zur Schaffung von Künstlerresidenzen, liegen dem Ministerium zur Evaluierung vor.