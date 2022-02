Viele Lockerungen : Corona-Lage in Luxemburg entspannt sich - Das sind die Folgen

Die Corona-Zahlen in Luxemburg sind weiter gesunken. Foto: Friedemann Vetter Foto: TV/vetter friedemann

Luxemburg In Luxemburg scheint der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten zu sein. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist der vergangenen Woche erneut zurückgegangen. Die Regierung hat bereits Lockerungen der Einschränkungen angekündigt.

Die Trendwende scheint sich zu bestätigen: Erneut ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Luxemburg gesunken. Rund 11.000 weitere Fälle wurden in der vergangenen Woche im Nachbarland registriert – fast 4000 weniger als in der Vorwoche. Das entspricht einem Rückgang von 26 Prozent. Zu entspannen scheint sich die Lage auch in den Schulen. Dort gehen die Infektionszahlen seit einigen Tagen auch merklich zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Luxemburg sank vergangene Woche von 2350 auf 1733.

Corona-Lage in Luxemburg: Zahl der Infektionen sinkt

Die Zahl der Covid-Patienten auf den Normalstationen ist leicht gestiegen von 63 auf 73, auf den Intensivstationen wurden in der vergangenen Woche in Luxemburg 11 mit Corona Infizierte behandelt, einer mehr als in der Woche davor. Laut Luxemburgischer Gesundheitsbehörde waren von den Covid-Patienten auf der Normalstation 23 nicht geimpft, von denen auf den Intensivstationen waren 8 nicht geimpft.

Am häufigsten kommt es den Angaben zu Folge im Familienkreis zu Ansteckungen, gefolgt von der Arbeit, Freizeitaktivitäten und Reisen ins Ausland.

Corona-Lockerungen: Keine Sperrstunde mehr, 3G, Öffnung von Clubs und Diskos

Die luxemburgische Regierung hatte vergangene Woche umfassende Lockerungen der Corona-Maßnahmen angekündigt. So soll in der Gastronomie soll 3G statt 2Gplus gelten. Die Sperrstunde soll gekippt werden, Clubs und Diskotheken dürfen wieder öffnen, bei Veranstaltungen sind wieder mehr Zuschauer erlaubt und im Privaten soll es keine Kontaktbeschränkungen mehr geben. Am Arbeitsplatz soll es weiterhin eine Testpflicht für Ungeimpfte geben.