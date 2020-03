Corona legt öffentliches Leben in Luxemburg lahm - Darauf müssen sich Pendler einstellen

Luxemburg Die luxemburgische Regierung hat in einer Pressekonferenz am Sonntagabend beschlossen, das öffentliche Leben im Land nahezu stillzulegen.

Für die Menschen in Luxemburg ein harter Einschnitt. Denn Bibliotheken, Theater, Museen, Kinos, Restaurants, Kneipen und Diskotheken sollen ab Mitternacht schließen.

Mit dieser Entscheidung will die luxemburgische Regierung die weitere Ausbreitung der Corona-Infektionen eindämmen, berichtet Tageblatt.lu.

Doch das ist noch nicht alles. Auch die Bürger werden in ihrer Freiheit eingeschränkt. Das Haus verlassen sollen die Menschen nur aus dringendem Grund: Für Arbeits- und Einkaufswege oder Termine bei Ärzten und Banken.

Deutschland will ab Montag seinen Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz kontrollieren. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Regierungskreisen, zuvor hatte die „Bild Zeitung“ dies berichtet. Die Einreisebeschränkungen für bestimmte Personengruppen sollen ab Montagmorgen 8 Uhr gelten. Deutsche dürfen aber in jedem Fall aus den Nachbarländern einreisen.