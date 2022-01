Infiziert : Corona: Luxemburgs Großherzog Henri positiv getestet

Luxemburg Luxemburgs Großherzog Henri ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Hof am späten Dienstagnachmittag mit.

Demnach hatte sich Großherzog Henri nach einem heute durchgeführten Selbsttest, der positiv ausfiel, gemäß den Bestimmungen der Gesundheitsdirektion in Selbstisolation begeben. Ein anschließend durchgeführter PCR-Test bestätigte dieses Ergebnis und das Staatsoberhaupt befindet sich in Quarantäne. Laut Aussage des Hofes zeigt der Großherzog derzeit leichte Symptome und will seine Aufgaben weiterhin aus der Quarantäne heraus wahrnehmen.