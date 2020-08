Kostenpflichtiger Inhalt: Fragen & Antworten : Was Sie zu den neuen Corona-Teststationen wissen müssen

Service Trier Urlaubsheimkehrer im Land können sich bald an grenznahen Autobahnen auf Covid-19 testen lassen. Volksfreund.de beantwortet die wichtigsten Fragen: Wer sich testen lassen kann, wann sie starten, was sie kosten, was das für Luxemburg-Pendler heißt.