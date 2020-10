Coronavirus : Luxemburg meldet 195 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle

Luxemburg Auch im Großherzogtum steigen die Corona-Zahlen weiter. Wie viele Menschen aktuell infiziert sind und wie viel Prozent der Tests positiv ausfällt.

Das luxemburgische Gesundheitsministerium hat am Montag 195 Neuinfektionen bei den Einwohnern Luxemburgs gemeldet. Diese positiven Resultate kamen bei gerade mal 1.903 Tests ans Tageslicht. Die Positivrate, also der Anteil an positiv ausgefallenen Tests, liegt demnach bei 10,25 Prozent.