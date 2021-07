Luftfahrt : Corona&Tourismus: Neue Pandemie-Konzepte bei Luxair-Flugreisen

Luxemburg 50.000 Flugplätze sind bei Luxair in diesem Sommer noch frei. Die Fluggesellschaft hat sich neue Reise-Konzepte ausgedacht, um wieder mehr Passagiere in ihre Maschinen zu bekommen.

„Die Tourismusbranche steckt noch immer in der Krise und die Kundenerwartungen ändern sich“, heißt es bei Luxair. Kurzfristiger, aktiver und individueller: So könnte man die drei neuen Reisekonzepte kurz und knapp bezeichnen.

Kurzfristiger: Weil Reisende inzwischen coronabdingt nicht mehr auf lange Sicht sicher sein können, ob ihr Reiseziel nicht doch von Einschränkungen betroffen ist, wird kurzfristiger gebucht. Luxair bietet nun erstamls „Very Last Minute“-Angebote an. Jeweils donnerstags um 17 Uhr stellt die Airline auf ihrer Website Luxair.com die Angebote der Woche ein für Abflüge in den folgenden 24 Stunden und zu Zielen, die erst zu diesem Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Diese Reiseziele ändern sich jede Woche. Das Prinzip heißt: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, folglich sind die Plätze begrenzt.