Luxemburg : Covidioten: Pandemie führt zu vielen neuen Wörtern

Luxemburg Die Lexik des Luxemburgischen ist um einige Begriffe reicher. Das „Lëtzebuerger Online-Dictionnaire“ hat ein Glossar zur grassierenden Coronapandemie veröffentlicht, der jene Begriffe erläutert, die sich im Verlauf der letzten Monate im alltäglichen Sprachgebrauch des Landes breitgemacht haben.

Sprache schafft Wirklichkeit und Wirklichkeit schafft Sprache: Die Möglichkeit, einen Umstand in Worte zu kleiden, macht ihn verständlich. Die wandelbare Realität konfrontiert uns nun dann und wann mit völlig neuen Umständen: Hätte Ihnen vor einem Jahr jemand erzählt, sein Kind sei nur in der „B-Woch“ in der Schule und die Oma befinde sich nach dem „Contact-Tracing“ in „Autoquarantän“, weswegen man sie nur noch über Zoom zum „E-peritif“ sehe – nun ja, Sie hätten die Person vermutlich für verrückt gehalten.