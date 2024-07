Badespaß in Luxemburg Wasserratten aufgepasst: Echternacher See und Viandener Freibad eröffnen (Fotos)

Sommer, Sonne und Temperaturen um 30 Grad: Gut gelaunte Menschen tummeln sich am Echternacher See tummeln. Hier ist schon richtig Betrieb. Am Sandstrand des künstlich angelegten Sees lümmeln die Badegäste, darunter viele junge Leute, die meisten von ihnen kommen wohl aus der nahe gelegenen Jugendherberge. „Bei diesem Sommerwetter schaufeln wir Badezeit frei. Die Tage, an denen das bisher in diesem Jahr möglich gewesen ist, waren ja fast an einer Hand abzuzählen“, sagt René Baston, Familienvater aus Echternach. Seine Frau und die beiden Kinder haben sich gerade auf den Weg ins Wasser gemacht, um sich dort zu erfrischen, denn heute ist es richtig heiß. Das Seewasser ist klar und offensichtlich von guter Qualität. Hunderte Badegäste liegen am Strand und auf den Pontons, von denen aus die Schwimmer ins Wasser springen.