Grenzgänger : Was bei Kündigung und Kindergeld gilt

Wer in Luxemburg eine Immobilie kaufen will, sollte die dortige Grunderwerbssteuer kennen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Trier/Luxemburg Home-Office, Immobilienkauf in Luxemburg, Reisen in Pandemie-Zeiten und Luxemburger Kindergeld für Azubis: Die Experten der TV-Telefonaktion zum Thema Grenzgänger gemeinsam mit dem Deutschen Anwaltverein Luxemburg waren erneut vielfältig gefragt.

Trotz aller grenzüberschreitender Zusammenarbeit machen sich Unterschiede zwischen Deutschland und Luxemburg häufig an den kleinen Fragen aus dem Alltag fest. Dazu gehören vor allem Fragen aus dem Steuerrecht, Arbeitsrecht, Familienrecht, Verbraucherrecht und dem Sozialrecht. Dies zeigen auch die Themen der Leser am TV-Expertentelefon zum Thema Grenzgänger:

Ich wurde am 27. Mai dieses Jahres fristlos gekündigt. Ich bin jedoch damit nicht einverstanden. Was soll ich nun tun?

Mylène Pillet-Carbiener, Fachanwältin für Arbeitsrecht in Luxemburg: Sie haben nun drei Monate Zeit, entweder um direkt vor das Arbeitsgericht zu gehen und zu klagen oder um per Einschreiben mit Rückschein die entsprechende Kündigung anzufechten. Wobei man beachten muss, dass Sie dann eine Frist von einem Jahr ab Zusendung dieses Anfechtungsschreibens haben, um womöglich vor Gericht zu gehen und dort zu klagen. In der Zwischenzeit können Sie versuchen, womöglich eine Einigung mit dem Arbeitgeber zu treffen, ansonsten können Sie alleine oder – und am besten – mit Unterstützung eines Rechtsanwalts vor dem Arbeitsgericht klagen. Bitte beachten Sie, dass vor Gericht Sie nicht nur die Rechtswidrigkeit der Kündigung beweisen sollen, sondern auch Ihren Schaden. Hier ist es wichtig, sich direkt nach Kündigung zu bewerben.

Wir beide sind als Grenzgänger in Luxemburg beschäftigt. Unser Sohn hat seine Schulausbildung beendet und beginnt zum 1. August in Deutschland eine Berufsausbildung zum Koch. Wir haben von Bekannten die Information erhalten, dass für die Berufsausbildung kein Anspruch auf Kindergeld in Luxemburg besteht. Ist dies zutreffend?

Michael Richter, Familienkasse Rheinland-Pfalz Saarland in Trier: Die Aussage ist falsch. Anspruch auf Kindergeld in Luxemburg besteht für Kinder bis zum 25. Lebensjahr unter anderem, wenn diese sich in Berufsausbildung befinden. Die Ausbildungsvergütung muss in diesen Fällen niedriger sein, als der Soziale Mindestlohn (SML) in Luxemburg.

Wir haben ein Anhörungsschreiben von der Familienkasse aus Deutschland erhalten. Darin werden wir informiert, dass die Zukunftskeess Luxemburg ein Verrechnungsersuchen eingereicht hat. Es existiert dort noch eine Kindergeldrückforderung, die bislang von uns nicht bezahlt wurde. Ist dies rechtens?

Richter: Ja. Das Schreiben der Zukunftskeess stellt ein Ersuchen um Beitreibung dar. Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 bzw. Verordnung (EG) Nr. 987/2009 hat die Familienkasse zu prüfen, ob eine Verrechnung mit der laufenden Zahlung in Deutschland erfolgen kann.

Meine Tochter beabsichtigt, in Luxemburg berufstätig zu werden und wir haben vor, eine Immobilie in Luxemburg zu erwerben. In diesem Zusammenhang haben wir viele Fragen zum Beispiel zur Grunderwerbssteuer in Luxemburg und zu ähnlichen Themen. An wen können wir uns wenden?

Karin Basenach, Direktorin des Europäischen Verbraucherzentrums in Luxemburg: Die nationale luxemburgische Verbraucherschutzorganisation, ULC, hat genau zum Thema „Immobilienerwerb in Luxemburg“ eine umfangreiche Broschüre herausgegeben. Sollten nach der Lektüre der Broschüre noch Fragen offen bleiben, können die deutschen Verbraucher sich gerne nochmal an unser Europäisches Verbraucherzentrum wenden.

Angenommen es gibt eine erneute Ausgangssperre in Luxemburg, die bis 6 Uhr morgens geht. Ist es dann trotzdem möglich, dass ich vor 6 Uhr nach Luxemburg fahre, weil ich einen Flug ab Luxemburg gebucht habe, der um 6 Uhr morgens abfliegt?

Basenach: Im Moment ist die Ausgangssperre aufgehoben in Luxemburg. Sollte sie wieder eingeführt werden, stellt meines Erachtens nach ein Abflug ab Luxemburg eine Ausnahme dar, sich auch während der Ausgangssperre nach Luxemburg zu begeben.

Ich habe nächste Woche ein Vorvstellungsgespräch in Luxemburg, bin verheiratet, habe ein Kind, meine Frau arbeitet in Deutschland. Ich werde auch mehr als 19 Tage in Deutschland arbeiten. Der Arbeitgeber sagte mir zwar einen Bruttolohn. Welchen Nettolohn werde ich haben?

Stephan Wonnebauer, Anwalt und Experte für deutsch-luxemburgisches Steuerrecht: Die Frage ist in diesem Fall nicht leicht zu beantworten. Will man das genau tun, muss man eine konkrete Steuerberechnung machen. Der Arbeitgeber kann Ihnen den Nettolohn nicht so einfach sagen. Dazu müssen Sie ihm den Lohn Ihrer Ehefrau offenbaren, was eventuell nicht gewünscht ist. Besser ist, Sie lassen dies von einem Steuerberater berechnen. Dieser benötigt dazu alle Daten einer Einkommensteuererklärung.

Was passiert, wenn ich die 19-Tage-Grenze überschreite, denn die Ausnahmen wegen Homeoffice werden ja wohl bald aufgehoben.?