Luxemburg : Luxemburg in neuen Zahlen

Luxemburg Auf den ersten Blick erscheinen Statistiken ein glanzloses Sammelsurium von Zahlen und Daten zu sein. Doch ein genauer Blick offenbart meist Spannendes. So wie die jüngste Bevölkerungsstatistik Luxemburgs.

Von Sabine Schwadorf

Luxemburgs Bevölkerung wächst weiter – allerdings langsamer als in den Jahren zuvor. Das hat das Luxemburger Statistikamt Statec zur jüngsten Untersuchung der Bevölkerungstatistik mitgeteilt. Die Ursache für die Verlangsamung: Corona. Während das Wachstum in den vergangenen Jahren immerhin bei zwei bis 2,5 Prozent lag, ist es im Corona-Jahr 2020 auf plus 8622 Menschen oder 1,4 Prozent gesunken.

Migration

Treiber des Bevölkerungswachstums bleibt die Migration. Doch „wegen der Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt und der Reisebeschränkungen aufgrund der Pandemie haben sich weniger Ausländer im Großherzotum niedergelassen“, hält das Statistikamt fest. Es sind auch weniger Ausländer wieder ausgewandert, so dass die sogenannte Nettomigration bei plus 7620 Menschen liegt, also so viele Menschen mehr ein- als abgewandert sind.

Nationalitäten

Vor allem die Franzosen zieht‘s nach Luxemburg. Sie haben bereits 2014 Portugal als Haupteinwanderungsnation abgelöst, ihr Anteil an allen Einwanderern liegt bei 17 Prozent. Auch die Italiener liegen mittlerweile mit einem Anteil von 10,9 Prozent vor den einwandernden Portugiesen. Belgier wandern zu vier Prozent ein, der Anteil der Deutschen liegt stabil bei 3,1 Prozent. Trotz der gesunkenen Zahl an einwandernden Portugiesen bleibt ihr Anteil an der gesamten Luxemburger Bevölkerung stabil: Sie sind mit 31,5 Prozent die ausländische Nationalität mit dem größten Anteil.

Einbürgerungen

Die Folge geringerer Einwandererzahlen ist eine Abnahme der Einbürgerungen: Sie haben laut dem Statistikamt Statec um 18 Prozent abgenommen. Demgegenüber bleibt der Anteil der Luxemburger an der Bevölkerung stabil, er liegt bei 52,8 Prozent.

Eheschließungen

Die Corona-Pandemie hat noch weitere Folgen auf die Bevölkerungsentwicklung im Großherzogtum: Die Zahl der Eheschließungen hat im Vergleich zu 2019 um 15,9 Prozent abgenommen. An der Gesamtzahl von 1803 geschlossenen Ehen waren 39 zwischen zwei Personen gleichen Geschlechts.

Durchschnittsalter

Schaut man sich das Alter der Bevölkerung Luxemburgs an, sind Frauen im Schnitt 40,4 Jahre alt, Männer 38,9 Jahre alt. „Ausländische Einwohner sind deutlich jünger als Luxemburger“, stellt das Statec fest. Die Zahl der Geburten ist 2020 um 3,7 Prozent auf nun 6459 gewachsen, Hauptgrund dafür ist der Anstieg bei den Geburten von Kindern mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit um 5,9 Prozent.

Todesfälle