„Kids in meinem Alter“-Tour Deichkind in Luxemburg – Termine fürs nächste Jahr stehen fest

Während die Nordlichter im Sommer noch einen Bogen um die Region Trier machen, sind sie im Winter ganz in der Nähe. Sie kommen am 8. Dezember 2024 nach Luxemburg in die Rockhal in Esch/Alzette. Karten gibt es für 66,95 Euro, so der aktuelle Stand kurz nach der Bekanntgabe der Tourdaten.