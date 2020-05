Tourismus : Neustart am Findel: Das müssen Fluggäste beachten

Vom Freitag an starten vom luxemburgischen Flughafen Findel wieder Passagiereflugzeuge. Foto: J. Bands/ lux-Airport

Luxemburg Der Luxemburger Flughafen Findel nimmt seinen Betrieb am Freitag, 29. Mai, wieder auf. Was müssen Fluggäste dort in Zukunft beachten?

4,4 Millionen Passagiere haben 2019 vom Luxemburger Flughafen Findel abgehoben, durchschnittlich 800 Flüge gab es im vergangenen Jahr wöchentlich. Doch in diesem Jahr ist am Findel alles anders. Die Corona-Krise hat den Flughafen über Wochen lahmgelegt.

Nach einer fast zweimonatigen Aussetzung sollen am kommenden Freitag wieder Passagiermaschinen vom Findel abheben. Luxair Airlines startet beispielsweiese mit den Destinationen Stockholm, Lissabon, Porto, Hamburg und München. Was gibt es dabei für Fluggäste zu beachten?

Wer hat Zutritt zum Flughafenterminal?

Passagiere mit einem gültigen Flugticket haben Zutritt zum Flughafenterminal. Sie müssen den Anweisungen folgen, die am Terminal-Eingang veröffentlicht sind, um Zugang zum Terminal zu bekommen. Während des Aufenthalts am Flughafen Luxemburg gilt die Anordnung, eine Maske oder eine geeignete Alternative, die die Nase und den Mund bedeckt, zu tragen.



Haben Personen Zugang zum Flughafen, um jemanden abzuholen?

Ja, wenn man jemanden am Flughafen abholen möchte, darf man unter den angeordneten Sicherheitsmaßnahmen das Terminal betreten. Auch hier ist selbstverständlich der Zutritt zum Terminal nur erlaubt, wenn man eine Maske oder eine geeignete Alternative trägt.



Sollte ich auf Reisen einen Mundschutz tragen?

Wenn Passagiere ab dem oder zum Flughafen Luxemburg reisen, sind sie verpflichtet, eine Maske oder eine alternative Bedeckung von Mund und Nase zu tragen. Diese Bedeckung muss auch während des Security-Checks getragen werden.

Sollten Reisende früher zum Flughafen kommen?

Ja, aufgrund der neuen Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen, die die Sicherheit beim Durchqueren des Flughafens garantieren, ist es wichtig, früher als gewohnt zum Flughafen zu kommen.



Sind Restaurants und Geschäfte geöffnet?

Durch die Entscheidung des luxemburgischen Ministeriums vom 17. März sind die Restaurants und auch Geschäfte in Luxemburg großteils geschlossen. Auch der Flughafen ist von der Bestimmung betroffen.

Es gibt am gesamten Flughafen vor und nach der Sicherheitskontrolle Getränke- und Essens-Automaten. Erhältlich sind kalte und warme Getränke sowie Snacks. Die Automaten werden regelmäßig aufgefüllt.

Fährt der Flibco-Bus zum Flughafen?

Der Flibco-Bus fährt aufgrund der derzeitigen Situation nicht vom Flughafen Luxemburg aus. Die Aussetzung ist vorübergehend festgelegt bis Sonntag, 31. Mai.



Sind alle Parkplätze geöffnet?

Alle Parkplätze am Terminal sind geöffnet. Der Parkplatz M ist derzeit geschlossen, daher fährt auch kein Shuttle-Bus.

Werden den Passagieren Masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt?

Der Flughafen stellt den Passagieren keine kostenlosen Masken zur Verfügung. Die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, gilt während des gesamten Aufenthalts am Flughafen sowie im Boarding Bereich. An relevanten Kontaktstellen, an denen das Händewaschen nicht möglich ist, wie zum Beispiel an der Sicherheitskontrolle, sind Handdesinfektionsmittel-Spender installiert.



Welche weiteren Maßnahmen gibt es?

Unter anderen wurde eine Klimaanlage in den Terminals eingerichtet, die alle 30 Minuten frische und vollständig erneuerte Luft in die Räume pumpt. Außerdem habe man an allen Kontaktstellen Plexiglasfenster angebracht und Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.

Für die einzelnen Fluggesellschaften gelten eigene Regeln. Für Luxair Flüge gibt es eine Reihe von Richtlinien:



Welche Hygienemaßnahmen gelten während des Check-in?

Das Tragen einer Maske ist für Passagiere vorgeschrieben, akzeptiert werden chirurgische Maske, handgefertigte Maske aus Stoff, Bandanas (Polierband) oder Schals. Alle Check-in-Schalter sind nun mit einer Schutzvorrichtung ausgestattet, um die maximale Sicherheit für Check-in-Agenten und Passagiere zu gewährleisten.



Was ist während eines Luxair Fluges zu beachten?

Passagiere müssen eine Maske tragen, entweder eine chirurgische Maske oder eine handgefertigte Maske aus Stoff, Bandana (Buff) oder Schal (nicht gültig für Kinder unter sechs Jahren).

An Bord erhalten die Fluggäste dann eine persönliche hydroalkoholische Lösung und ein kostenloses Desinfektionstuch. Desinfizierende Seife steht in den Waschräumen zur Verfügung.



Werden alle Sitzplätze im Flugzeug besetzt?

Gegenwärtig ist die Mehrzahl der ­Luxair-Flüge nicht voll ausgelastet, was eine Einhaltung von Social Distance erlaube. In den Fällen, in denen dies nicht möglich ist, wollen die Crews versuchen, die Sitzplätzeverteilung so optimieren und gemeinsam reisenden Passagiere sowie Familien so gruppieren, dass diese von den anderen Passagieren getrennt sitzen können.



Werden alle geplante Flüge auch wirklich stattfinden?