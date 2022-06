Jugendliche : 700 Euro im Monat für Teenager

Der Mindestbedarf für Teeanger in Luxemburg liegt bei 600 bis 700 Euro im Monat, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Luxemburg Luxemburgs Jugendliche leben auf großem Fuß, wie neue Daten zeigen.

Geld kann man nie genug haben. Doch wie viel Knete brauchen Jugendliche in Luxemburg wirklich, um das Mindestmaß an Bedürfnissen in Schule und Freizeit erfüllen zu können? Gar nicht mal so wenig für ein „menschenwürdiges Leben“ im Großherzogtum, wie sich aus den Ergebnissen der jüngsten Mindestbudget-Studie des Luxemburger Statistikamts Statec ergibt: