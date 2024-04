Noch 100 Tage Der Olympia-Countdown läuft: Die Situation des Team Lëtzebuerg

Patrizia van der Weken: Die Sprinterin, die im vergangenen Juni ihren derzeitigen Landesrekord von 11,02 Sekunden aufgestellt hatte, war die erste luxemburgische Sportlerin, die sich für die Olympischen Sommerspiele in Paris qualifizieren konnte. Im vergangenen Juli, gleich einen Tag, nachdem die Qualifikationsperiode angefangen hatte, unterbot sie bei einem Meeting in der Schweiz mit einer Zeit von 11,05 die geforderte Hundert-Meter-Norm von 11,07 Sekunden. Das Olympia-Ticket war früh in der Tasche und seither ging es für Van der Weken nur weiter steil bergauf: So gab es im August Gold bei der Universitäts-WM in Chengdu, auch in der Hallen-Saison überzeugte die 24-Jährige, schraubte im Januar ihre Bestmarke über 60 Meter beim CMCM-Meeting in der Coque weiter herunter, auf nun 7,09 Sekunden, und schaffte es bei der WM im März sogar bis ins Finale, wo sie den siebten Rang belegte. In der Weltrangliste liegt die FLA-Athletin derzeit auf Rang 26.