Grenzgänger Gehalts-Ranking: Das sind die Top-Jobs in Luxemburg

Sie ist und bleibt eine der beliebtesten Studien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Luxemburg, um Gehälter einzuordnen und ins Verhältnis zu anderen Berufen in Luxemburg zu stellen: Die Gehaltsstudie des Dienstleisters Hays. Erneut hat er 290 Berufe in 14 Branchen in Luxemburg untersucht und dabei die Daten mehrerer tausend Bewerber, ihre aktuellen Gehälter und die Wunschlöhne analysiert und dabei Beruf und Erfahrungsniveau miteinbezogen.