Grenzgänger : 3G am Arbeitsplatz: Was das heißt

Luxemburg () Wer sich in Luxemburg nicht gegen Corona impfen lassen will, für den wird es ab dem 15. Januar schwieriger – nun auch beruflich. Ab dann gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz verbindlich. Ende der Woche hat sich die Luxemburger Regierung mit Gewerkschaften und Arbeitgebern auf die Details verständigt.