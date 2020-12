Finanzen : Der Optimismus überwiegt

Der Finanzmarkt für grüne und nachhaltige Geldanlagen wird den Luxemburger Finanzexperten in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Foto: Sabine Schwadorf

Luxemburg Premier Bettel und Experten der Initiative Luxembourg for Finance wecken Hoffnung.

Wenn die Finanzplatz­initiative Luxembourg for Finance zu ihren – inzwischen virtuellen – Runden „Focus on ...“ (Fokus auf) mit rund 700 Teilnehmern rund um den Globus einlädt, dann stehen zwar die Strategien für den Finanzplatz des kleinen Großherzogtums im Vordergrund. Aber ganz frei machen von den politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen weltweit können sich die Experten nicht machen. Und so fragen sich auch die Finanzmarktanalysten und Ökonomen, ob das kommende Jahr mehr Aufruhr und Unsicherheit bringt oder ob es einen Neuanfang nach der Corona-Krise geben wird.

Nicolas Mackel, Chef von Luxembourg for Finance und damit Haupt­repräsentant einer Branche mit 51 000 Beschäftigten, 500 Vermögensverwaltern, 291 Versicherern und 128 internationalen Banken sowie einem verwalteten Vermögen von 4,5 Bllionen Euro ist froh, „dass 2020 endlich vorbei ist“, sagt er ohne Wehmut. Noch viele Generationen würden sich künftig mit diesem „zerrissenen Jahr“ beschäftigen, auch zu Forschungszwecken.

Auch Premier Xavier Bettel wünscht sich nichts sehnlicher „als wieder Normalität, doch das Jahresende wird sich härter gestalten, als wir es gewollt haben.“ Politische Entscheidungen zu treffen, sei kein Alleingang: „Wir müssen auf Experten hören und trotzdem den kollateralen Schaden für Wirtschaft und Gesellschaft so gering wie möglich halten“, sagt er. Doch er sieht Luxemburg für 2021 gut gerüstet, zumal in seiner Regierungszeit der Luxemburger Staatshaushalt saniert worden sei. „Damit haben wir gute Voraussetzungen, die Wirtschaft mit Krediten zu unterstützen“, sagt Bettel. Steuererhöhungen als Kompensation für höhere Schulden erteilt er eine Absage: „Höhere Steuern sind Gift. Die Wirtschaft und Menschen sind bereits genug gestraft. Mir ist es lieber, in die Wirtschaft zu investieren als sie später wieder aufzubauen.“

Wasser auf die Mühlen der Finanzmarktexperten von Luxembourg for Finance. So lobt Keith O’Donnell, Parter bei Atoz Tax Advisors Luxembourg, eine spezialisierte Steuerberatungsfirma, die Unterstützung der Wirtschaft durch die Politik, vor allem, da die Entwicklungen in den Branchen extrem unterschiedlich seien: „Im Tourismus kämpfen viele ums Überleben, in der Tec-Branche wird viel Geld investiert“, sagt er. Allerdings sei auch der Einfluss der Politik auf die Wirtschaft gewachsen.