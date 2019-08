Arbeitsmarkt : Tipps zur Arbeit im Ausland

Info

Die 8. Auflage des European Job Day als einzige Veranstaltung dieser Art in Rheinland-Pfalz ist am Donnerstag, 19. September, in Trier. In diesem Jahr kommen zwischen 10 und 16 Uhr rund 30 Unternehmen aus der Region Trier und Luxemburg sowie Arbeitsverwaltungen aus drei europäischen Ländern in der Europäischen Rechtsakademie (ERA) in Trier zusammen. Sie eröffnen Jobsuchenden und Grenzgängern den Arbeitsmarkt der Großregion. Zusätzlich bietet die Messe erstmalig eine Bewerberlounge mit Europass-Bewerbungsmappencheck und -Fotoshooting.

Die Eures-Beratung der Agentur für Arbeit Trier organisiert den European Job Day kostenfrei und ist auch während der Messe Ansprechpartner. Die Experten informieren über andere Standards im Bewerbungsverfahren, etwa über geforderte Sprachkompetenzen und über eine auf das Zielland abgestimmte Bewerbung.

Tipps für den Messebesuch:

- Vor der Messe die Bewerbungsunterlagen auf Vordermann bringen.

- Lebenslauf als Visitenkarte mitbringen.

- Sich vor der Messe über die anwesenden Arbeitgeber und freien Stellenangebote informieren, zum Beispiel online unter http://www.europenjobdays.eu/trier und über Facebook https://www.facebook.com/EuropeanJobdaysTrier/

- Weitere Infos gibt es auch unter www.europeanjobdaya.eu/trier, per E-Mail unter Trier.EURES@arbeitsagentur.de und per Telefon 0651/205-3003.