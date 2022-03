Energie : Warum schwanken die Spritpreise in Luxemburg so stark?

Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Wasserbillig/Trier Nach dem Preisschock in der vergangenen Woche sind Diesel und Benzin in Luxemburg wieder günstiger. Ein luxemburgischer Minister erklärt, wie es dazu kam, dass der Dieselpreis erst um 38 Cent erhöht und dann um 41 Cent gesenkt wurde.

Die Entspannung kam am Samstag. Kosteten Diesel und Benzin von Mittwoch bis Freitag in Luxemburg noch weit mehr als zwei Euro, sind die Preise inzwischen wieder gesunken. Stand Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, gibt es den Liter Diesel beispielsweise im Grenzort Wasserbillig ab 1,69 Euro, den Liter Super E10 ab 1,73 Euro und einen Liter Super plus ab 1,82 Euro.

Die Preise an den Zapfsäulen spiegeln die Entwicklung auf dem Weltmarkt wieder. So kostete das Barrel Rohöl beispielsweise Anfang Januar noch 78,91 Dollar. Am Tag des Einmarschs der russischen Truppen in die Ukraine, am 24. Februar, lag der Preis bei 99,41 Dollar. Den bisherigen Höchststand verzeichneten die Börsen am 8. März mit 129,49 Dollar für das Barrel Rohöl. Am Tag danach kam es zu Blitzerhöhung der Spritpreise an den luxemburgischen Tankstellen. Inzwischen ist der Rohölpreis wieder leicht gesunken. Am Freitag lag er bei 112,18 Dollar.

Der Grund für den blitzartigen Anstieg der Preise war unter anderem die Ankündigung des Öl-Embargos der USA gegen Russland. Dass die Preise nicht noch weiter gestiegen und sogar wieder gefallen sind, liegt laut dem Branchenportal fastenergy.de daran, „dass die EU bislang von einem Öl- und Gasembargo absieht“. Was sich positiv auf die Verbraucherpreise auswirkt, ist auch ein Ausdruck der Abhängigkeit Europas von russischen Energielieferungen.

Insgesamt gehen die Experten davon aus, dass es beim Öl weiterhin zu starken Preisschwankungen kommt. Das ist abhängig von der Lage in der Ukraine, aber auch davon, wie viel Öl andere Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate, der Iran oder Venezuela fördern und verkaufen.

Das sind alles Faktoren, die auch bei der Berechnung der Kraftstoffpreise in Luxemburg eine Rolle spielen. Denn dort werden die Preise täglich mittels einer Formel neu berechnet. Darin berücksichtigt sind die Dollarschwankungen, die Preisentwicklung auf dem Rohölmarkt, Transport- und Lagerungskosten sowie Steuern. Wird der aktuelle Preis dadurch über- oder unterschritten, werden die Preise an den Zapfsäulen automatisch angepasst, auch nach unten. Festgehalten werden die tagesaktuellen Höchstpreise in einem Dokument, das der luxemburgische Staat online zur Verfügung stellt.

Der luxemburgische Energieminister Claude Turmes erklärte die jüngsten Entwicklungen gegenüber dem luxemburgischen Tageblatt. „Der Markt ist extrem volatil“, sagt er. Gerade der US-Importstopp für russisches Öl und die Ankündigung des Shell-Konzerns am Dienstag, kein russisches Öl mehr zu nutzen, hätten neben dem Auf und Ab des Rohölpreises für weitere Verunsicherung gesorgt.

Ein Preisschub wie beim Diesel, der am Donnerstag 22 Prozent teurer und am Samstag wieder 22 Prozent günstiger geworden ist, lässt sich aus Sicht des Ministers dadurch aber nicht ablesen. Der Rohölpreis sei „nur die Spitze des Eisbergs“, zitiert ihn das Tageblatt. Speziell beim Diesel komme noch ein weiterer Faktor hinzu: „Wahrscheinlich haben sich die Märkte gedacht: Russland ist der größte Diesellieferant – und wenn die USA einen Importstopp verhängen, tut es die EU vielleicht auch.“

Das habe die Preise für Diesel und Heizöl Anfang der vergangenen Woche „extrem nach oben“ schießen lassen. Nach einer extremen Verunsicherung habe sich die Lage seit Mittwoch beruhigt. Deswegen appelliert er auch im Hinblick darauf, dass die Energiepreise kurzfristig am Donnerstag auf die Tagesordnung im luxemburgischen Parlament gehoben wurden, „kühlen Kopf zu behalten“: „Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht jeden Tag überreagiert“, sagt Turmes.

Den Hintergrund seiner Äußerungen hat auch das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) erklärt: Europa bekommt nicht nur Rohöl und Gas, sondern auch Endprodukte aus Putins Reich. Das IW erläutert: „Eine prominente Rolle spielt Russland insbesondere bei der Versorgung mit Dieselkraftstoff.“ Innerhalb der EU stammen laut den Wirtschaftsexperten elf Prozent des Dieselverbrauchs im Straßenverkehr aus russischer Produktion. In einigen Ländern macht der Anteil russischen Diesels laut IW „weit mehr als 20 Prozent“ aus.

Verschärfend kommt hinzu, dass in Europa insgesamt viel mehr Autos mit Dieselmotoren unterwegs sind als auf anderen Kontinenten, wo meist nur Nutzfahrzeuge mit Diesel angetrieben werden. In Europa fahren hingegen auch zahlreiche PKW mit Diesel. „Daher wird im Vergleich zu anderen großen Wirtschaftsräumen sehr viel Diesel nachgefragt, aber relativ wenig Benzin“, schreibt das IW. Die Raffinerien in Europa seien zwar darauf eingestellt, die Produktion für Diesel optimiert. Dennoch gebe es eine „Diesellücke“ – „und diese wurde von Russland gefüllt, das eines der wenigen Länder mit einer Überproduktion an Diesel ist“.

In Deutschland hat sich der zuletzt sinkende Rohölpreis – anders als in Luxemburg – noch nicht auf die Literpreise an den Zapfsäulen ausgewirkt. So sind in der Region für den Liter Diesel am Sonntag immer noch zwischen 2,23 Euro in Losheim am See (Saarland) und 2,40 Euro in der Stadt Trier fällig. Bei Super (95) liegen die Preise zwischen 2,14 und 2,34 Euro. Super plus (98) kostet in der Stadt Trier sogar bis zu 2,64 Euro pro Liter.