Verkehr : Aufatmen für Tanktouristen: Dieselpreis an Luxemburger Tankstellen deutlich gesunken

Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Update Luxemburg Ein ständiges Auf und Ab erleben die Autofahrer in diesen Tagen: Nach der jüngsten Preiserhöhung an den Tankstellen in Luxemburg folgte nun der Preissturz. Vor allem der Dieselpreis sinkt wieder. Neues gibt es auch von den Tankstellen in Deutschland.

Entspannung an den luxemburgischen Zapfsäulen: Der Dieselpreis ist in der Nacht zum Samstag um 41,7 Cent pro Liter gefallen. Damit kostet der Liter dann 1,695 Euro. In der Nacht zum Donnerstag war der Preis rasant um 38,4 Cent auf 2,112 Euro gestiegen.

Auch der Preis für Super 98 sinkt um 14,3 Cent auf 1,820 Euro (bisher 1,963 Euro). Super 95 fällt um 15,7 Cent auf insgesamt 1,733 Euro (bisher 1,89 Euro) pro Liter.

Auch in Deutschland hat der extreme Anstieg der Spritpreise eine Pause eingelegt. Sowohl für Diesel als auch für Superbenzin der Sorte E10 sind die Preise leicht gesunken, wie der ADAC am Samstag mitteilte. Diesel kostete demnach im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Freitags 2,312 Euro pro Liter, das sind 0,9 Cent weniger als am Donnerstag. E10 verbilligte sich um 0,2 Cent auf 2,20 Euro je Liter. Anzeichen für eine «gravierende Entspannung» sieht der ADAC derzeit allerdings nicht.

Lesen Sie auch Energie : Warum schwanken die Spritpreise in Luxemburg so stark?

In den Tagen davor hatten die Spritpreise teils von einem Tag auf den anderen zweistellig zugelegt und sind dadurch in nie gekannte Höhen vorgestoßen. Wichtigster Treiber ist der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Rohstoffmärkte. Seit Beginn des Krieges vor gut zwei Wochen haben die Spritpreise extrem zugelegt. Diesel hat sich seither um fast 65 Cent pro Liter verteuert, E10 um 45 Cent.