Coronavirus : Drei weitere Corona-Todesfälle in Luxemburg – Wird der Notstand verlängert?

Drei weitere Corona-Todesfälle in Luxemburg – Wird der Notstand verlängert?

Das Großherzogtum meldet drei neue Todesfälle durch das Coronavirus. Auch die Zahl der infizierten Personen steigt weiter. Am Samstag soll darüber entschieden werden, ob der Notstand verlängert wird.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie greifen in Luxemburg weiter um sich. Wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilt, sind drei weitere Personen am neuartigen Coronavirus gestorben.