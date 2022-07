Serie Lust auf Luxemburg : Zu Fuß, zu Wasser oder auf Rädern?

Auch auf dem Schiff „Princesse Marie-Astrid“ kann man in Luxemburg einen Ausflug auf der Mosel unternehmen. Foto: Entente-Moselle/Carlo Rinnen

Zu Fuß: Durch die Weinberge, Wälder und Felder führen zahlreiche Wanderwege im „Miselerland“. Die Region zählt drei Traumschleifenwege. Die zehn Naturschutzgebiete der Moselregion, wie das ehemalige Kiesgrubengebiet „Haff Réimech“ in Remerschen oder die „Manternacher Fields“ in Manternach können ebenfalls erwandert werden.

Zu Wasser: Wer die Moselregion einmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten will, sollte eine Fahrt auf einem der vielen Passagierschiffe buchen. Ab Schengen und Remich fahren die verschiedenen Schiffe am häufigsten, in vielen anderen Ortschaften gibt es aber ebenfalls Ein- oder Aussteigemöglichkeiten.