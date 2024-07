Programm 2024 e-Lake Festival: Dieses Jahr mit einer großen Veränderung

Drei Tage, zwei Bühnen und ein einzigartiges Festivalgelände – so kündigt der Veranstalter das diesjährige e-Lake Festival an. Vom 9. bis 11. August wird am Echternacher See wieder gefeiert. Inzwischen steht auch das Line-up fest: 45 Künstler treten auf. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.